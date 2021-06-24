الخارجية الروسية: مستعدون للحوار مع الاتحاد الأوروبي

موسكو- (أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو اليوم الخميس استعداد موسكو الدائم للحوار مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجانبين، تعليقًا على المبادرة التي طرحتها ألمانيا وفرنسا بعقد قمة طارئة بين الجانبين الروسي والأوروبي.

وقال جروشكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نعرب دائمًا عن استعدادنا للحوار، خاصة في ظل الظروف الراهنة، التي نحتاج فيها إلى توحيد الجهود في مختلف المجالات حول القضايا التي تهم كل دولة تسعى إلى حوار بناء".

وأضاف أن موسكو ستنتظر ما ستسفر عنه المناقاشات رفيعة المستوى التي يعقدها المجلس الأوروبي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طرحت فكرة تنظيم اجتماع بين بوتين وزعماء الاتحاد الأوروبي، مُضيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن دعمه لهذه المبادرة، لكم الحكومة الألمانية لم تؤكد صحة هذه التقارير ولم تنفيها حتى الآن.