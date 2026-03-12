أصدر المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أول بيان له منذ توليه المنصب، أكد فيه أن إيران تمكنت من إحباط ما وصفه بمحاولات تقسيم البلاد.

وقال خامنئي إن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة تهدف إلى السيطرة على الدول التي تستضيفها، مشيراً إلى أن إيران تعرضت لهجمات انطلقت من هذه القواعد في دول الجوار.

وأضاف أن بلاده مضطرة للرد واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مؤكداً أن إيران لا تستهدف دول الجوار نفسها بل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها.

ودعا المرشد الإيراني دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأمريكية، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران تؤمن بعلاقات الصداقة وحسن الجوار مع دول المنطقة.

كما شدد خامنئي على أن إيران لن تتوانى عن الرد على جرائم العدو، بما في ذلك الهجوم على مدرسة ميناب.

وأشار إلى ضرورة التحرك في ما وصفها بـ "جميع الميادين الرخوة للأعداء"، داعياً إلى استخدام كافة الإمكانات المتاحة، بما في ذلك التحرك لإغلاق مضيق هرمز.