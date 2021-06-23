وزيرا خارجية ألمانيا والولايات المتحدة يؤكدان أهمية الانتخابات في ليبيا

برلين - (د ب أ):

قبل وقت قصير من انطلاق مؤتمر ليبيا الثاني في برلين، أكدت ألمانيا والولايات المتحدة أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في برلين: "نريد أن تجد ليبيا سلاما واستقرارا دائمين... من أجل ذلك نريد تحديد المسار الصحيح وضمان الدعم الدولي"، مضيفا أن مؤتمر ليبيا سيركز أيضا على انسحاب القوات الأجنبية وتوحيد قوات الأمن الليبية.

ومن جانبه، شدد بلينكن على أن الولايات المتحدة وألمانيا تسعيان إلى "نفس الأهداف بالضبط" في ليبيا، مؤكدا ضرورة استمرار تطبيق وقف إطلاق النار الحالي في الدولة التي تشهد حربا أهلية، وقال: "لدينا فرصة لم تتح لنا منذ سنوات لمساعدة ليبيا حقا على التحرك نحو دولة آمنة وذات سيادة".

وعقب الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، انغمست ليبيا في صراع على السلطة بين العديد من المعسكرات السياسية والميليشيات المتحالفة معها. ويسري هناك منذ العام الماضي وقف لإطلاق النار. وتقود حكومة انتقالية تم تشكيلها برعاية الأمم المتحدة ليبيا الآن إلى انتخابات على مستوى البلاد في 24 ديسمبر المقبل. ومع ذلك، لا يوجد حاليا أي أساس قانوني لهذه الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك لا يزال هناك حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي منتشرين في ليبيا.

ويجتمع وزراء خارجية الدول المعنية بالصراع الليبي في برلين اليوم الأربعاء لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ويتم تنظيم المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد من قبل الحكومة الألمانية والأمم المتحدة. ومن بين المشاركين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ومصر والإمارات بالإضافة إلى الحكومة الانتقالية الليبية.