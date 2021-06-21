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أوكرانيا والانفصاليون يتبادلون اللوم في انتهاك وقف إطلاق النار

10:43 م الإثنين 21 يونيو 2021
أوكرانيا والانفصاليون يتبادلون اللوم في انتهاك وقف إطلاق النار

قوات أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

أفادت تقارير بوقوع وفيات وإصابات في شرق أوكرانيا الذي مزقته الصراعات اليوم الاثنين، حيث تبادلت الحكومة والقوات الانفصالية الموالية لروسيا اللوم حول الطرف الذي انتهك وقف إطلاق النار.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن القوات الانفصالية قالت إنها تكبدت أربع وفيات وخمس إصابات شمال غربي معقل المتمردين فى دونيتسك بعد أن فتحت القوات الحكومية النار عليها.

إلا أن الجيش الأوكراني قال إن الانفصاليين انتهكوا وقف إطلاق النار في البداية عندما نشروا قذائف هاون ونيران مضادة للدبابات قرب كراسنوهوريفكا. وكان من المستحيل التحقق بشكل مستقل من أي نسخة من القصة هي الأقرب إلى الحقيقة.

وتسيطر القوات الموالية لروسيا على منطقتي دونيتسك ولوهانسك على طول الحدود الروسية الأوكرانية منذ عام 2014.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أسفر النزاع المستمر عن مقتل 13 ألف شخص. ولقي 90 شخصا، بمن فيهم مدنيون، حتفهم هذا العام.

قوات أوكرانيا أوكرانيا إطلاق النار كييف الحكومة الأوكرانية القوات الانفصالية الموالية لروسيا

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