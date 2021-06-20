Masrawy logo white

الجارديان: تزايد أعداد متلقي لقاحات كورونا في لندن

11:53 ص الأحد 20 يونيو 2021
الجارديان: تزايد أعداد متلقي لقاحات كورونا في لندن

لقاح كورونا

لندن- (أ ش أ):

تزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في العاصمة لندن بعد ساعات قليلة من تحويل ملاعب كرة القدم في العاصمة إلى مراكز جماعية للتطعيم ضد الفيروس.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن ما يقدر بعشرات الآلاف تلقوا اللقاحات في عيادات ضخمة أقيمت في ملعب وست هام بلندن وستامفورد بريدج في تشيلسي وستاد توتنهام هوتسبير وسيلهورست بارك في كريستال بالاس.

ومن جانبها .. دعت الحكومة الشباب في العاصمة على حجز مواعيد للتطعيم مع ارتفاع حالات "كوفيد-19" بين الأطفال والشباب.

وبحسب الصحيفة، فإن أعداد الإصابات بالفيروس التاجي تتزايد بشكل سريع في إنجلترا حيث يتضاعف كل 11 يومًا.

هذا المحتوى من

لقاحات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 لندن

الخبر التالى:

رئيسة تايوان تشكر الولايات المتحدة لتبرعها بلقاح موديرنا ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا