الجارديان: تزايد أعداد متلقي لقاحات كورونا في لندن

لندن- (أ ش أ):

تزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في العاصمة لندن بعد ساعات قليلة من تحويل ملاعب كرة القدم في العاصمة إلى مراكز جماعية للتطعيم ضد الفيروس.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن ما يقدر بعشرات الآلاف تلقوا اللقاحات في عيادات ضخمة أقيمت في ملعب وست هام بلندن وستامفورد بريدج في تشيلسي وستاد توتنهام هوتسبير وسيلهورست بارك في كريستال بالاس.

ومن جانبها .. دعت الحكومة الشباب في العاصمة على حجز مواعيد للتطعيم مع ارتفاع حالات "كوفيد-19" بين الأطفال والشباب.

وبحسب الصحيفة، فإن أعداد الإصابات بالفيروس التاجي تتزايد بشكل سريع في إنجلترا حيث يتضاعف كل 11 يومًا.