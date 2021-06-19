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مريض بريطاني يحطم الرقم القياسي في "جينيس" بحجم كليتيه

04:19 م السبت 19 يونيو 2021
مريض بريطاني يحطم الرقم القياسي في "جينيس" بحجم كليتيه

مريض بريطاني

لندن- (بي بي سي):

يستعد مريض بريطاني لاستئصال كليتيه بعد تضخمهما إلى حجم يحتمل أن يحطم الرقم القياسي.

يعاني وارن هيغز، البالغ من العمر 54 عاما، من مرض في الكلى يسمى "بي كي دي" ويتسبب في ظهور أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل داخل الكلية. ونمت كلتا الكليتين بشكل كاد أن يقتله.

هذه الحالة وراثية وبدأت تتفاقم لديه منذ خمس سنوات عندما بدأت الكليتان في النمو بشكل مخيف، حتى وصلتا إلى حجمهما الحالي الذي يعد أكبر من المعتاد بخمس مرات وفقا لأطبائه.

وأظهر الفحص الأخير أن كليته اليسرى تبلغ 42 سم، ومن المحتمل أن تكون كليته اليمنى قد حطمت الرقم القياسي وبلغت 49 سم، وقد يفوق وزنها وزن الكلية العادية بثلاث مرات، ويعتقد أنها الأثقل وزنا في العالم حاليا.

هذا المحتوى من

BBC
مريض بريطاني تحطيم الرقم القياسي موسوعة جينيس تضخم الكلية

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