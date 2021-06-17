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الدبيبة يطالب النواب الليبي بسرعة اعتماد مشروع الميزانية ومراعاة الشعب

04:20 م الخميس 17 يونيو 2021
الدبيبة يطالب النواب الليبي بسرعة اعتماد مشروع الميزانية ومراعاة الشعب

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبدالحمي

طرابلس- (أ ش أ):

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس مجلس النواب الليبي إلى ضرورة التصديق على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، مطالبا بضرورة مراعاة معاناة الشعب.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدبيبة قوله في كلمة خلال لقاء مع لجنة المالية بمجلس النواب، إن الحكومة تستمع إلى مظاهرات الشعب ومطالبه، وهي كلها مطالب مشروعة وحقيقية.

ودعا النواب إلى ضرورة أن يروا بعين الشعب وعين الحكومة، وأن يراعوا الشعب في الميزانية، وطمأنهم بأن الحكومة ستنفذ بجزء من الميزانية المقررة كل ما تستطيع تنفيذه وستترك الباقي وتحافظ عليه.

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عبد الحميد الدبيبة ليبيا مجلس النواب الليبي

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