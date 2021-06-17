سويسرا تفتتح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم
فليمز لاكس فاليرا (د ب أ) –
أعلنت هيئة السياحة السويسرية عن افتتاح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم في كانتون "غراوبوندن" في 11 تموز/يوليو القادم.
وأوضحت الهيئة أن المسار الجديد "Senda dil Dragun" يبلغ طوله كيلو متر ونصف، مشيرة إلى أنه يشتمل على 4 منصات مراقبة ولوحات تحتوي على معلومات حول الحياة النباتية والحيوانية في هذه المنطقة. كما يوجد برج بارتفاع 73 مترا ينحدر منه منزلق.
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