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سويسرا تفتتح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم

08:16 ص الخميس 17 يونيو 2021
سويسرا تفتتح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم

أرشيفية

فليمز لاكس فاليرا (د ب أ) –

أعلنت هيئة السياحة السويسرية عن افتتاح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم في كانتون "غراوبوندن" في 11 تموز/يوليو القادم.

وأوضحت الهيئة أن المسار الجديد "Senda dil Dragun" يبلغ طوله كيلو متر ونصف، مشيرة إلى أنه يشتمل على 4 منصات مراقبة ولوحات تحتوي على معلومات حول الحياة النباتية والحيوانية في هذه المنطقة. كما يوجد برج بارتفاع 73 مترا ينحدر منه منزلق.

هيئة السياحة السويسرية أطول مسار على قمم الأشجار كانتون

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