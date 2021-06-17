سويسرا تفتتح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم

فليمز لاكس فاليرا (د ب أ) –

أعلنت هيئة السياحة السويسرية عن افتتاح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم في كانتون "غراوبوندن" في 11 تموز/يوليو القادم.

وأوضحت الهيئة أن المسار الجديد "Senda dil Dragun" يبلغ طوله كيلو متر ونصف، مشيرة إلى أنه يشتمل على 4 منصات مراقبة ولوحات تحتوي على معلومات حول الحياة النباتية والحيوانية في هذه المنطقة. كما يوجد برج بارتفاع 73 مترا ينحدر منه منزلق.