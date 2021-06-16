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انتهاء جولة محادثات على نطاق ضيق بين بوتين وبايدن في جنيف

04:01 م الأربعاء 16 يونيو 2021
انتهاء جولة محادثات على نطاق ضيق بين بوتين وبايدن في جنيف

فلاديمير بوتين و جو بايدن

(وكالات):

أكد الكرملين انتهاء جولة من المحادثات على نطاق ضيق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ضمن إطار أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن في فيلا "لا جرانج" بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن استمرت نحو ساعتين، بدلا عن 75 دقيقة كما كان مقررا أصلا.

ومن المقرر أن يعقد بوتين وبايدن بعد فاصل وجيز محادثات على نطاق موسع بحضور أعضاء الوفدين المرافقين لهما.

وأفادت تقارير صحفية بأن الرئيسين من المتوقع أن يتحدثا بشكل وجيز للصحفيين بعد الجولة الأولى من المحادثات.

فلاديمير بوتين جو بايدن جنيف دميتري بيسكوف

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