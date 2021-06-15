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الصين: دول الناتو لديها عقلية "الحرب الباردة"

12:46 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
الصين: دول الناتو لديها عقلية "الحرب الباردة"

الناتو

بكين - (د ب أ):

اتهمت الصين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها لديها عقلية "الحرب الباردة"، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق التحالف الدفاعي على أن الصين تمثل ما يسمى بالتحدي المنهجي.

وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن عقلية الناتو "تمثل استمرارا لعقلية الحرب الباردة وسياسة التكتل"، وأضافت أن "الصين ملتزمة بسياسة دفاع، ذات طبيعة دفاعية. وسعينا للتحديث الدفاعي والعسكري مبرر ومعقول ومنفتح وشفاف."

وفي الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية في بكين عن عدم فهمها، واتهمت حلف الناتو بتطبيق "معايير مزدوجة".

فمن ناحية، طُلب من الدول الأعضاء في الحلف زيادة إنفاقها العسكري. ومع ذلك، أشارت الخارجية إلى أن الصين تتعرض لانتقادات بسبب إنفاقها العسكري الذي يصل حجمه إلى 3ر1 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، بحسب ما قاله المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء.

وقال إن الصين لا تمثل تحديا منهجيا لأحد، إلا أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

الناتو الصين حلف شمال الأطلسي الحرب الباردة الاتحاد الأوروبي بروكسل

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