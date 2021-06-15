الهند تسجل 60 ألفا و471 إصابة بكورونا في أقل حصيلة يومية منذ 75 يوما

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 60 ألفا و471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 75 يوما؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و570 ألفا و881 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2726 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 377 ألفا و31 حالة.

وأفادت بأن 117 ألفا و525 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليونا و280 ألفا و472 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 913 ألفا و378 حالة.