قادة العالم يهنئون رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد في مقابل تصريحات فلسطينية تستبعد حدوث تغيير كبير

تل أبيب- (بي بي سي):

هنأ العديد من زعماء دول العالم السياسي الإسرائيلي نفتالي بينيت على توليه رئاسة الحكومة الجديدة في إسرائيل غداة منحها الثقة في الكنيست (البرلمان).

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق بالأمس على منح الثقة لائتلاف حاكم يستعبد بنيامين نتنياهو ويجمع أحزابا من اليمين واليساربجانب حزب عربي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "حكومة تغيير لبنيامين نتنياهو ليس إلا " مضيفة أن الحكم على هذه الحكومة الجديدة سيبنى على موقفها تجاه القضايا الفلسطينية المحورية.

وفي أول تعليق على انتهاء حقبة بنيامين نتنياهو التي امتدت لـ12 عاما، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن الامتحان أمام أي حكومة في إسرائيل بالنسبة لنا هو تعهدها بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحق التاريخي والسياسي السيادي الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".