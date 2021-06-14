تايلاند تسجل 3355 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

بانكوك-(أ ش أ):

ذكرت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 3355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 199 ألفا و264 حالة.

وأفادت صحيفة بانكوك بوست المحلية بأن السلطات الصحية سجلت، خلال الفترة نفسها، 17 وفاة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1466 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا في تايلاند.

وأوضح مركز إدارة أزمة كورونا أن 2571 من الإصابات الجديدة كانت من العامة و784 حالة في السجون.​