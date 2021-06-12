مظاهرات مناهضة لإثيوبيا في بريطانيا تزامنًا مع اجتماعات مجموعة السبع

لندن - (د ب أ)

خرج آلاف المحتجين في شوارع كورنوال بجنوب غربي إنجلترا، في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع، حيث يجتمع قادة أغنى دول العالم لمناقشة جائحة فيروس كورونا وغيرها من القضايا الرئيسية.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لما يجري في إقليم تيجراى الإثيوبي وميانمار، وتأييدهم للتحرك واتخاذ إجراءات لحماية المناخ والبيئة.

وسار أعضاء وأنصار لحركة "تمرد على الانقراض" في بلدة فالماوث وهم يقرعون الطبول ويعرضون الأعمال الفنية التي تحتج على استخدام الوقود الأحفوري، خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وبشكل منفصل، احتج أكثر من ألف شخص على الأزمة في منطقة تيجراي الإثيوبية بينما تجمع الآلاف أيضًا لزيادة الوعي بالانقلاب الذي قام به الجيش في ميانمار، وفقًا للوكالة.

وردد متظاهرون إثيوبيون هتافات من بينها "آبي مجرم"، في إشارة إلى رئيس وزراء إثيوبيا، و"مجموعة السبع تحركي الآن" و"أوقفوا جرائم الحرب التي يرتكبها آبي".

وفي الوقت نفسه، ردد متظاهرون من ميانمار أناشيد ورفعوا لافتات وملصقات كتب عليها "أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار" و"أسقطوا عهد الإرهاب في ميانمار".