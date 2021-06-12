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زكي: مصر والسودان يتشاوران بشأن مشروع قرار حول سد النهضة قبل اجتماع الدوحة

09:12 م السبت 12 يونيو 2021
زكي: مصر والسودان يتشاوران بشأن مشروع قرار حول سد النهضة قبل اجتماع الدوحة

سد النهضة

وكالات:

كشف، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن هناك مشاورات بين مصر والسودان بشأن مشروع قرار حول سد النهضة، قبل التوجه لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال زكي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إن "هناك إجماع عربي على تأييد الحقوق المصرية والسودانية في نهر النيل".

وأضاف أن "موقف الجامعة العربية هو دعم خيارات مصر والسودان في ملف سد النهضة، ومن بينها الذهاب لمجلس الأمن".

وأوضح أن "هناك تعنت رهيب من قبل المفاوضين الإثيوبيين وإصرار على المضي في إجراءات أحادية في ملف سد النهضة".

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، وجه مساء أمس الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

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