إعلان

إيران: واشنطن نقضت الهدنة ولم نحسم قرار العودة للمفاوضات

كتب : وكالات

09:48 ص 20/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة نقضت اتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء تنفيذه، مشيرًا إلى أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بذلك.

وأوضح أن بلاده لا تملك حتى الآن أي برنامج بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي، في ظل ما وصفه بانتهاكات مستمرة.

واتهم بقائي واشنطن بخرق الاتفاق عبر فرض حصار بحري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعرقل أي مسار تفاوضي محتمل.

وأشار إلى أن طهران لا يمكنها تجاهل ما وصفه بالهجوم الأمريكي خلال جولات تفاوض سابقة، معتبرًا أن ذلك يؤثر على الثقة بين الطرفين.

وأكد أن القرار بشأن المشاركة في أي جولة قادمة من المفاوضات لم يُحسم بعد، لافتًا إلى أن بلاده ستتخذ موقفها بناءً على مصالحها الوطنية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في مضيق هرمز، قال إن الممر كان آمنًا قبل ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما اعتبره تهديدًا لأمن الملاحة في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسماعيل بقائي إيران الخارجية الإيرانية مضيق هرمز هرمز

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

