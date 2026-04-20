انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الاثنين 20-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الإثنين، متأثراً بتراجع السعر العالمي في البورصات بنسبة 0.94% إلى نحو 4784 دولاراً للأونصة، حيث يرتبط سعر الذهب المحلي ارتباطاً وثيقاً بالسعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8022 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249484 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.94% إلى نحو 4784 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.