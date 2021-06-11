دياب: الخلافات بين اللبنانيين غير عصية على الحل

بيروت - ( د ب أ ):

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الجمعة، إن الخلافات بين اللبنانيين غير عصية على الحل مكرراً الدعوة لتشكيل حكومة.

أضاف دياب " على الرغم من واقع الحال، إلاّ أنني على يقينٍ أنّ اللبنانيين قادرون على تجاوُز الخلافات وترسيخ التفاهُم. إنّ الخلافات اللبنانية غير عصيّة على الحلّ، غير أنه يتمّ استغلالها، مع الأسف، لتحقيق مآرب سياسيّة".

وتابع " لتسريع مسار التعافي، أكرّرُ الدعوة إلى السياسيين اللبنانيين لوقف الخلافات وتشكيل حكومة جامعة على وجه السرعة ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها حكومتي".

وأعرب خلال رعايته إطلاق مؤتمر ملف بيروت من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن اعتقاده أن مبدأي الشفافيّة والمساءلة "يشكّلان الطريق الثابت نحو تعافي لبنان".

وحضر المؤتمر نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف،الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية الدكتور عرفان علي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال دياب "نلتقي اليوم احتفاءً بإنجاز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ألا وهو التقرير المعنون "ملفّ مدينة بيروت 2021".

وأشار دياب إلى أن " الحكومة اللبنانية قد لجأت، في سياقٍ متّسمٍ بالأزمات المتعدّدة الأوجه التي هزّت بلدنا، إلى المنظمات الدوليّة والدول الصديقة طلبًا للمساعدة".

يذكر أنه أعقاب انفجار مرفأ بيروت، انتهى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤخرًا من إعداد تقرير شامل بعنوان "ملف مدينة بيروت". ويقدّم التقرير تحليلاً مكانيًا هامًا ومتعدد القطاعات حول مدينة بيروت.