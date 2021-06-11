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مقتل 19 شخصا بسبب انقلاب حافلة ركاب في باكستان

09:17 ص الجمعة 11 يونيو 2021
مقتل 19 شخصا بسبب انقلاب حافلة ركاب في باكستان

أرشيفية

إسلام آباد-(د ب أ):

ذكرت الشرطة الباكستانية أن حافلة كانت تقل زوارا لضريح ديني في جنوب غرب باكستان، انقلبت، بسبب السرعة، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة كثيرين آخرين.

وكانت الحافلة تسير في بلدة "خوزدار" النائية، في إقليم بلوشيستان، عندما انقلبت، طبقا لما قاله ضابط الشرطة، عمر حياة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم نقل 50 شخصا على الأقل، معظمهم في حالة حرجة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال حياة "ربما ترتفع حصيلة القتلى".

وتشير إحصائيات حكومية إلى أن الحوادث الناجمة عن الطرق السيئة وسوء صيانة المركبات ونظام السلامة المروري دون المستوى، تسفر عن آلاف الوفيات في باكستان سنويا.

انقلاب حافلة باكستان الشرطة الباكستانية

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