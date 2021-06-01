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العراق يسجل أولى حالات الوفاة بالفطر الأسود

10:40 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
العراق يسجل أولى حالات الوفاة بالفطر الأسود

أرشيفية

العراق - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية في العراق الدكتور ياد نقشبندي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الأسود في محافظة السليمانية.

وقال نقشبندي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الشخص المتوفى من الجنسية العربية ويبلغ من العمر 78 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بالعراق، قد سجلت في وقت سابق حالتي وفاة بالفطر الأسود.

هذا المحتوى من

الفطر الأسود العراق صحة السليمانية ياد نقشبندي

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