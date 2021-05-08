كوريا الجنوبية تسجل 701 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

04:22 ص السبت 08 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 701 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 126 ألفا و745 شخصا.

كما سجلت البلاد 5 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 1865.

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