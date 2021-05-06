تويتر يحث مستخدميه على أن يكونوا لطيفين وأن يتأنوا قبل كتابة ردود "مسيئة"

01:55 م الخميس 06 مايو 2021
تويتر يحث مستخدميه على أن يكونوا لطيفين وأن يتأنوا قبل كتابة ردود "مسيئة"

تويتر

واشنطن- (بي بي سي):

سيطالب موقع تويتر من الآن مستخدميه في تنبيهات بمراجعة وتدقيق ردودهم "التي يحتمل أن تكون ضارة أو مسيئة".

واختبر موقع التواصل الاجتماعي، الذي يواجه كثيرا انتقادات بشأن سلوك المستخدمين المسيئين، تلك الخاصية العام الماضي.

وقال الموقع إن الاختبارات أظهرت أن التنبيهات قللت من الردود المسيئة.

وقالت الشركة الأربعاء إنها ستطرح التنبيهات على الحسابات باللغة الإنجليزية التي تستخدم تويتر على أجهزة أبل وأجهزة أندرويد.

وقالت شركة تويتر في إحدى المدونات إنها اكتشفت أن التنبيهات أدت إلى مراجعة 34 في المئة من الأشخاص لردودهم الأولية، أو اتخاذ قرار بعدم إرسال الرد على الإطلاق.

وقال تويتر إن المستخدمين كتبوا ردودا مسيئة أقل بنسبة بلغت 11 في المئة في المتوسط، بعد تنبيههم للمرة الأولى.

وأضاف أنهم كانوا أقل عرضة لتلقي ردود مسيئة وضارة.

ولكن يبدو أنه لا يزال بإمكانك شتم أصدقائك.

وقال تويتر إن التنبيهات تهدف إلى مراعاة طبيعة العلاقة بين الحسابات التي تغرد والحسابات التي ترد على التغريدات.

وجاء في منشور للشركة أنه "إذا كان حسابان يتابعان ويردان على بعضهما بعضا في كثير من الأحيان، فهناك احتمال أكبر أن يكون لديهما فهم أفضل للهجة التواصل المفضلة".

المواقع تستهدف سلوك المستخدم

واجهت منصات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة صعوبات في كيفية مراقبة المحتوى المسيء، وسوء المعاملة والمضايقات على مواقعها.

وتُظهر أحدث إحصاءات موقع تويتر، في الفترة من يناير إلى يونير من العام الماضي، أن الموقع أزال محتويات، يحتمل أن تكون مسيئة، نشرها 1.9 مليون حساب، وعلق 925700 حساب بسبب انتهاك قواعد تويتر.

وأصبح الجدل حول تعديل المحتوى في الفترة الأخيرة أكثر حدة، بسبب القرارات التي اتخذها عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تجاه مسؤولين حكوميين، خاصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان ترامب قد حظر من عدد من المواقع، منها تويتر وفيسبوك، في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول هيل في 6 يناير.

وأبقى مجلس الرقابة في فيسبوك على قرار الحظر الأربعاء، لكنه انتقد الموقع لجعل تعليق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى، ومنح المجلس فيسبوك ستة أشهر لتحديد الرد المناسب على ذلك.

وعلى الرغم من أن كثيرين يعتقدون أن المواقع يجب أن تكون أكثر حزما في مراقبة الانتهاكات، والمعلومات الخاطئة، عبر الإنترنت، فإن كثيرين يرون أن حظر ترامب هو نوع من الرقابة السياسية.

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