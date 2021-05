تويتر يحث مستخدميه على أن يكونوا لطيفين وأن يتأنوا قبل كتابة ردود "مسيئة"

واشنطن- (بي بي سي):

سيطالب موقع تويتر من الآن مستخدميه في تنبيهات بمراجعة وتدقيق ردودهم "التي يحتمل أن تكون ضارة أو مسيئة".

واختبر موقع التواصل الاجتماعي، الذي يواجه كثيرا انتقادات بشأن سلوك المستخدمين المسيئين، تلك الخاصية العام الماضي.

وقال الموقع إن الاختبارات أظهرت أن التنبيهات قللت من الردود المسيئة.

وقالت الشركة الأربعاء إنها ستطرح التنبيهات على الحسابات باللغة الإنجليزية التي تستخدم تويتر على أجهزة أبل وأجهزة أندرويد.

وقالت شركة تويتر في إحدى المدونات إنها اكتشفت أن التنبيهات أدت إلى مراجعة 34 في المئة من الأشخاص لردودهم الأولية، أو اتخاذ قرار بعدم إرسال الرد على الإطلاق.

وقال تويتر إن المستخدمين كتبوا ردودا مسيئة أقل بنسبة بلغت 11 في المئة في المتوسط، بعد تنبيههم للمرة الأولى.

وأضاف أنهم كانوا أقل عرضة لتلقي ردود مسيئة وضارة.

ولكن يبدو أنه لا يزال بإمكانك شتم أصدقائك.

وقال تويتر إن التنبيهات تهدف إلى مراعاة طبيعة العلاقة بين الحسابات التي تغرد والحسابات التي ترد على التغريدات.

وجاء في منشور للشركة أنه "إذا كان حسابان يتابعان ويردان على بعضهما بعضا في كثير من الأحيان، فهناك احتمال أكبر أن يكون لديهما فهم أفضل للهجة التواصل المفضلة".

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.