وفد الكونجرس الأمريكي في السودان يؤكد استعداد واشنطن للعب دورًا في ملف سد النهضة

وكالات

استعرض الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور الخرطوظ برئاسة السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قضية سد النهضة.

وذكرت وكالة أنباء السودان، أن وزير الري قدم عرضًا شاملاً لمواقف وخيارات السودان حول هذه الأزمة والأثر على الأمن القومي السوداني واقتصاد وحياة مواطنيه.

وأكد الوزير للوفد الأمريكي أن سد النهضة يمكن أن يصبح نواة لتعاون إقليمي أشمل لمصلحة وازدهار كل دول وشعوب المنطقة بتبادل المنافع لكن ذلك مشروط بالتعاون بين الدول الثلاثة لملء وتشغيل سد النهضة َباتفاق ملزم لابد من توفر الإرادة السياسية للتوصل إليه وتنفيذه.

وأضاف إن السودان عازم على مواصلة التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي لكن بمشاركة نشطة ووساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل للاتفاق ويصبحوا شهودًا وضامنين لتنفيذ.

وأعرب الجانب الأمريكي عن تفهمه لموقف السودان الملتزم دائمًا بالقانون الدولي والمنسجم مع أعراف العلاقات الدولية.

وأكد الوفد الأمريكي استعداد بلاده للعب دور فاعل فى هذا الملف والمساهمة في حث وتشجيع كل الأطراف على التوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف، مشيرا إلى أن ذلك سيبدأ بجولة لجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الافريقى يزور خلالها السودان ومصر وإثيوبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار السيناتور كونز إلى استعداد الولايات المتحدة لتقديم العون للسودان بالتعاون مع الشركات والمؤسسات البحثية الأمريكية لتطوير الموارد المائية السودانية ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية.