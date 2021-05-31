لافروف: أي خطوات عدائية أوروبية ضد روسيا لن تبقى دون رد

موسكو- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوروبا تتعامل مع بلاده من خلال إنشاء خطوط فاصلة جديدة معها والتدخل في شؤونها الداخلية، محذرا من أن أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد.

وأشار لافروف - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الإثنين- "لا يزال الوضع في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مقلقا للغاية، وفي أوروبا يجري إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقا وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة".

وأضاف أن "هناك كثيرين في أوروبا يدركون النتائج العكسية لمسار المواجهة تجاه بلدنا، ونأمل أن تكون الغلبة للحس السليم في نهاية المطاف، وأن نتمكن من البدء في وضع نموذج جديد متوازن للعلاقات يقوم على مبادئ القانون الدولي".

وأكد لافروف أن "روسيا منفتحة دائما على مثل هذه المساواة والتعاون الصادق"، محذرا في الوقت نفسه من أن "هذا لا يعني أننا لن نرد على تلك الخطوات الجديدة غير الودية، ومحاولات التحدث معنا من موقع القوة والتدخل في الشؤون الداخلية".

وقال "مثل هذه الخطوات يجري إعدادها، وهم يتحدثون عن ذلك علنا، لكن الرد سيأتي بالتأكيد".

وكان رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي قد ذكر أن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي "متوترة للغاية"، ودعا إلى تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على المسؤولين الروس، مشيرا إلى أنه بين القضايا العالقة في العلاقات الروسية الأوروبية الوضع حول المعارض الروسي، أليكسي نافالني، والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.