فيروس كورونا: صحيفة يابانية تكشف القيود التي سيشهدها أولمبياد طوكيو

طوكيو- (بي بي سي):

أكد تقرير صحفي في اليابان اليوم الاثنين أن تلقي اللقاح أو تقديم نتيجة سلبية لفيروس كورونا سيكون شرطا ملزما لحضور الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل.

كما ستمنع الهتافات التشجيعية، وتناول الطعام، في الملاعب والمصافحة أو شرب الكحول خلال الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا بموجب ضوابط يجري النظر فيها، بحسب صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية نقلاً عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه.

ومن المتوقع أن يعلن المنظمون في يونيو عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور الألعاب، إن كان سيُسمح بذلك أصلاً.

وسبق أن اتخذ قرار بحصر الحضور الجماهيري على المقيمين في اليابان، لكن تقرير الصحيفة يفيد بأن هناك إمكانية لمنع المقيمين من دخول الملاعب أو طردهم منها في حال مخالفة القواعد الخاصة بفيروس كورونا.

ويأتي الحديث عن هذه الإجراءات بعد نحو أسبوع من دعوة صحيفة "أساهي"، الشريك الرسمي للألعاب، الى إلغاء الحدث الذي وصفته على أنه "تهديد للصحة" في وقت تشهد فيه البلاد حالياً موجة رابعة من تفشي جائحة كورونا.

وقد قررت السلطات تمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في البلاد حتى 20 يونيو/حزيران، أي إلى 33 يوما من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية.