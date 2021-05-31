روسيا تستعد لاحتمال فصلها عن نظام "سويفت" المالي الدولي

موسكو-(أ ش أ):

قال مدير التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي إنه حتى الآن لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام "SWIFT"، لكن روسيا تستعد لذلك في حالة حدوث مثل هذا التطور.

وأضاف بيريشيفسكي، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن روسيا تعمل على إنشاء نظام بديل لمنظومة "سويفت"، قائلا "حتى الآن، كما نفهم، لا يوجد حديث عن هذا، لكن من الضروري الاستعداد لذلك، في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتطور الأوضاع".

وأكد مدير التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، لأنه يمثل ضرورة موضوعية.

ويعد "SWIFT" نظامًا دوليًا بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن منظومة "SWIFT" كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

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