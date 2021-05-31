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"سيكون هناك كوفيد 26 و32 ما لم نفهم".. عالم أمريكي يطالب بالتحقيق حول أصل كورونا

07:42 ص الإثنين 31 مايو 2021
"سيكون هناك كوفيد 26 و32 ما لم نفهم".. عالم أمريكي يطالب بالتحقيق حول أصل كورونا

فيروس كورونا

واشنطن-(أ ش أ):

طالب عالم أوبئة أمريكي بارز بإجراء تحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة على المحك، ليضم صوته إلى أصوات عدد متزايد من الخبراء يطالبون بفهم أعمق لهذه القضية.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين عن بيتر هوتيز أستاذ علم الفيروسات والأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب وخبير بارز في الفيروسات قوله "سيكون هناك كوفيد -26 وكوفيد -32 ما لم نفهم تماما أصول كوفيد -19"، مضيفا أن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس "ضروري للغاية" لمنع الأوبئة في المستقبل.

وأضاف العالم الأمريكي أن العالم بحاجة إلى بحث علمي شامل جديد في هذا الصدد، مشيرا إلى أن فريقا مستقلا من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات سيحتاجون إلى العمل في الصين لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام حتى يتمكن العالم من تفكيك أصل الفيروس.

يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وجه خلال الأسبوع الماضي، بإجراء مراجعة استخباراتية جديدة لمدة 90 يوما لأصل الفيروس بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر ووهان بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش أو الحيوانات الأخرى إلى البشر.​

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فيروس كورونا واشنطن أمريكا كوفيد 19

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