كولومبيا تسجل مستوى قياسيا جديدا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا مساء السبت تسجيل 540 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للمعدل اليومي للوفيات .

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى 87747 حالة وفاة ، كما سجلت 20494 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليصل إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و363 الفا و 61 حالة.

يذكر أن كولومبيا سجلت أول اصابة بكورونا في 6 مارس 2020.