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كولومبيا تسجل مستوى قياسيا جديدا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

06:29 ص الأحد 30 مايو 2021
كولومبيا تسجل مستوى قياسيا جديدا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا مساء السبت تسجيل 540 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للمعدل اليومي للوفيات .

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى 87747 حالة وفاة ، كما سجلت 20494 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليصل إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و363 الفا و 61 حالة.

يذكر أن كولومبيا سجلت أول اصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

كولومبيا حالات وفاة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

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