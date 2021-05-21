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نتنياهو يهدد حماس والجهاد: مَن نجا من القتل يعرف أن "يدنا طويلة"

12:40 م الجمعة 21 مايو 2021
نتنياهو يهدد حماس والجهاد: مَن نجا من القتل يعرف أن "يدنا طويلة"

بنيامين نتنياهو

مصراوي:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال قتل "أكثر من 100 من حماس والجهاد ومنهم قياديون، مهددًا "من نجا من الحركتين يعرف أن يدنا طويلة".

وأضاف: ""أنفاق حماس تلقت ضربة قوية.. هاجمنا الأنفاق الدفاعية لحماس، وهدمنا أكثر من 100 كم منها".

واستطرد: "سددنا ضربة قوية لترسانة حماس الصاروخية.. والقبة الحديدية أسقطت 90% من الصواريخ التي أطلقت من غزة".

وهدد نتنياهو مرة أخرى قادة المقاومة قائلاً "سنرد بقوة كبيرة على أي إطلاق نار من غزة".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي قصف غزة حركة حماس حركة الجهاد

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