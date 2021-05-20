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بروناي تعلق "الممر الأخضر" مؤقتًا مع سنغافورة

03:18 م الخميس 20 مايو 2021
بروناي تعلق "الممر الأخضر" مؤقتًا مع سنغافورة

سلطان بروناي حسن البلقيه

بندر سري بكاوان- (د ب أ):

أفاد بيان أصدره مكتب رئيس وزراء بروناي بأن بلاده علقت مؤقتا ترتيبات السفر المسماة "الممر الأخضر" مع سنغافورة حتى إشعار آخر اعتبارا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، الخميس، بحسب وكالة "بلومبرج".

وبحسب البيان الصادر أمس، سيظل بإمكان المسافرين الذين تم منحهم تصاريح دخول بروناي بموجب تلك الترتيبات حتى الساعة السابعة مساء اليوم القيام بذلك، بحسب موقع "ذا ستريتس تايمز".

وبعد السابعة مساء اليوم، سوف يتحتم على كل المسافرين من سنغافورة الخضوع لعزل ذاتي في الفنادق لفترة تقررها وزارة الصحة في بروناي.

الممر الأخضر بروناي سنغافورة

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