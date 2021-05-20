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الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل إصابة واحدة بعدوى محلية

08:50 ص الخميس 20 مايو 2021
الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل إصابة واحدة بعدوى محلية

أرشيفية

بكين /أ ش أ/

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الخميس/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة واحدة بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين و11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90920 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.
وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 11 جاءت بواقع خمس حالات في تشجيانغ وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من تيانجين وقوانغدونغ وسيتشوان وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5901 حالة غادر منها 5643 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85990 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض 15 منها وافدة من الخارج وحالة واحدة تم تسجيلها في مقاطعة آنهوي، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 350 حالة، 331 منها وافدة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11827 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 50 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 2533 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 14 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11539 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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