إفريقيا تسجل 4 ملايين و709 آلاف إصابة و127 ألف وفاة بكورونا

إثيوبيا - (أ ش أ)

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و709 آلاف إصابة جديدة و127 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.