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في سابقة من نوعها.. رحلة للخطوط الجوية الفرنسية تعمل بزيت الطهي تتجه إلى كندا

11:49 م الثلاثاء 18 مايو 2021
في سابقة من نوعها.. رحلة للخطوط الجوية الفرنسية تعمل بزيت الطهي تتجه إلى كندا

الخطوط الجوية الفرنسية

باريس - (د ب أ)

أقلعت رحلة للخطوط الجوية الفرنسية إلى مونتريال من باريس اليوم الثلاثاء، لتبدأ أول رحلة طويلة المدى تعمل بالوقود المستدام المصنوع من زيت الطهي المنتج في فرنسا.

ومن المتوقع أن يقلل الوقود الحيوي من مستويات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام حاليا بشكل أساسي من الكتلة الحيوية مثل الزيوت النباتية أو زيوت الطهي غير المستخدمة.

وفي هذه الحالة، تم تصنيع الوقود الحيوي من مواد نفايات من فرنسا.

وقال جان بابتيست دجيباري مساعد وزير النقل على تويتر إن خزانات وقود الطائرة مليئة بمزيج من الكيروسين و16% من الوقود الحيوي. وتقوم شركات الطيران بتجربة وقود الطيران المستدام، والذي يعد حاليا أغلى كثيرا من الكيروسين العادي.

وقال دجيباري "التحدي هو إنتاج المزيد منه لخفض السعر".

وتعاونت الخطوط الجوية الفرنسية "كيه ال ام" مع شركة توتال للطاقة وشركة إيرباص المصنعة للطائرات وشركة تشغيل المطارات "ايه دي بي" في شراكة تهدف إلى جعل السفر الجوي أكثر صداقة للبيئة.

الخطوط الجوية الفرنسية زيت الطهي كندا مونتريال فرنسا

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