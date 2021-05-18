الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف برج "وطن" وسط غزة.. وإخلائه من السكان

وكالات:

أفادت قناة "روسيا اليوم"، الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف برج "وطن" وسط مدينة غزة، مُشيرًا إلى أنه يجري إخلاء البرج حاليا من السكان.

يأتي ذلك فيما يتواصل قصف قوات الاحتلال للأبراج والبنايات السكنية في غزة، بما في ذلك برج "الجلاء" الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، من بينها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، إضافة إلى شقق ومكاتب محامين.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن جيش الاحتلال أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

ودمّرت إسرائيل حتى الآن 4 أبراج في غزة في منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول القطاع.