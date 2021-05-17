مقتل 6 أشخاص بجنوب غرب الهند بسبب إعصار "تاوكتيه"

العديد من المنازل تحطمت في ولاية مهاراشترا جنوبي ا

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلن مسئولو سلطات إدارة الكوارث في ولاية "كارناتاكا" الهندية اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص بمنطقة "مالناد" الساحلية بعدما ضربها إعصار "تاوكتيه".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن 121 قرية تضررت من الإعصار، كما تم إخلاء 547 شخصا من منازلهم خوفا من تعرضهم للخطر، حيث تم تسكين 290 شخصا بالفعل في 13 مخيما للإيواء، حسبما أفاد به تقرير نشره مسئولو الإدارة.

وأشار التقرير إلى تضرر الزراعة أيضًا بسبب الإعصار بعدما قدر حجم المحاصيل الزراعية التالفة حتى الآن بنحو 30 هكتارا.

وكان مسئولون قد أعلنوا أمس /الأحد/ أن الإعصار يتجه شمالا نحو ساحل ولاية "ماهاراشترا"، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تهدأ حدته اليوم.