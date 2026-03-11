أفاد تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن شحنات النفط الإيراني تحدت نيران الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتعلة، حيث واصلت طهران إرسال كميات ضخمة من الخام إلى الصين عبر "مضيق هرمز"، رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

رحلات "السفن الشبح"

كشف سمير مدني، الشريك المؤسس لشركة "TankerTrackers" للشبكة الأمريكية، أن إيران نجحت في تمرير ما لا يقل عن "11.7 مليون برميل" منذ بدء الصراع في 28 فبراير الماضي، كانت جميعها متجهة إلى الموانئ الصينية.

وأوضح مدني، أن تتبع هذه الشحنات تم عبر "الأقمار الصناعية"، بعد لجوء العديد من السفن لإغلاق أنظمة التتبع والاختفاء عن الرادارات لتجنب الهجمات، خاصة بعد تهديدات طهران باستهداف أي سفينة تمر عبر المضيق.

الصين.. المشتري الوحيد في "الممر الخطر"

من جانبها، قدّرت شركة "Kpler" لبيانات الشحن أن نحو "12 مليون برميل" عبرت المضيق منذ اندلاع الحرب، مؤكدة أن الصين لا تزال المشتري الرئيسي والوجهة المرجحة لهذه الشحنات.

وأشارت المحللة "نواي خين سوي" إلى أن تحديد الوجهة النهائية للسفن بات "مهمة معقدة" في ظل ظروف الحرب الحالية والتعتيم الملاحي.

ممر حيوي في "قبضة التوتر"

يواجه مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، "تراجعا حادا" في حركة الملاحة؛ حيث أصبحت حركة الناقلات "بطيئة جدا" لتجنب الممر المحاصر.

ووفقا للمنظمة البحرية الدولية، شهدت المنطقة ما لا يقل عن "7 هجمات دموية" أسفرت عن مقتل 7 بحارة منذ بدء النزاع، فيما حذرت الخارجية الإيرانية الناقلات بضرورة توخي "الحذر الشديد" نتيجة تصاعد الأعمال العدائية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.