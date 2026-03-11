توعد مصدر عسكري إيراني، الأربعاء، باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل بالمنطقة. وقال إن غارات أمس استهدفت أحد البنوك في إيران وعلى أمريكا وإسرائيل أن تتوقعا رداً قاسياً.

ونقل إعلام إيراني عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، بعد هجوم أمريكي إسرائيلي على بنك إيراني: "طهران ستستهدف المراكز الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة".

ومنذ بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أدى الرد الإيراني لتعطيل الحركة في مضيق هرمز واستهداف بنى تحتية للطاقة.

وتعرضت إسرائيل لهجمات صاروخية جديدة ليل الثلاثاء الأربعاء، ونقلت وسائل إعلام محلية وقوع عدد من الجرحى قرب تل أبيب.

وكانت السلطات الإيرانية اختارت مجتبى خامنئي ليكون مرشدا أعلى خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.

وكان التلفزيون الرسمي قد وصف مجبتى خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، بأنه "أحد جرحى حرب رمضان"، دون أن يحدد طبيعة إصابته.

وتأتي هذه التصريحات وسط تكهنات بشأن صحة مجبتى خامنئي ومكان وجوده، إذ لم يظهر علنًا منذ أن خلف والده الراحل، آية الله علي خامنئي، قبل ثلاثة أيام.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أُصيب مجبتى خامنئي في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤولين إسرائيليين اثنين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.