باكستان تسجل 3232 إصابة جديدة و74 وفاة بفيروس كورونا

إسلام-(أ ش أ):

سجلت باكستان 3 آلاف و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 880 ألفا و362 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 74 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و617 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 792 ألفا و522 شخصا، بعدما تماثلت 3 آلاف و754 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 68 ألفا و223 حالة.​