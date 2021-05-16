تقارير متضاربة حول قرب التوصل لهدنة محتملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

04:00 م الأحد 16 مايو 2021
تقارير متضاربة حول قرب التوصل لهدنة محتملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

غزة- (بي بي سي):

تتضارب التقارير الواردة من إسرائيل وغزة حول احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الممتد منذ أيام بين إسرائيل وفصائل القطاع والذي أودي بحياة العشرات أغلبهم من الفلسطينيين.

حيث نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن دبلوماسيين غربيين القول إن الأمم المتحدة ومصر وقطر يتوسطن من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بوصول إمدادات الوقود إلى محطة الطاقة الوحيدة في القطاع

إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر لم تسمها القول إن الاجتماع الوزاري المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو لم يشهد أي نقاش حول وقف إطلاق النار.

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