صحيفة إسرائيلية: الضغوط الدولية تتزايد على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

01:40 م الأحد 16 مايو 2021
صحيفة إسرائيلية: الضغوط الدولية تتزايد على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

علم إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة إسرائيلية اليوم الأحد بأنه على الرغم من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تلقت دعما علنيا من الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الضغوط تتزايد خلف الأبواب المغلقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية القول اليوم إن الدعم الدولي العلني الذي تتلقاه إسرائيل منذ إطلاق عمليتها العسكرية في غزة يقترب من نهايته "ما سيجبرها على التحرك نحو وقف إطلاق النار".

وذكرت :"بينما تلقى الجيش دعما علنيا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال العملية، فإنه تم نقل رسالة خلف الأبواب المغلقة مفادها أنه يجب السعي لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذه الضغوط هو الخوف من تدهور الوضع الإنساني في غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف لقاء المبعوث الأمريكي هادي عمرو ووزير الدفاع بيني جانتس صباح اليوم كان إنهاء الأعمال العدائية.

إسرائيل تل أبيب غزة إطلاق النار
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