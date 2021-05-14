زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب غرب إندونيسيا

11:56 ص الجمعة 14 مايو 2021
زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب غرب إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش).

وقالت الوكالة إنه ليس هناك تحذيرات بوقوع موجات مد عالية (تسونامي).

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على عمق 19 كيلومترا وعلى بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غربي جزيرة نياس بالقرب من الساحل الغربي لمقاطعة سومطرة الشمالية و 1339 كيلومترا جنوب غربي جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في منطقة غرب نياس، إن الزلزال شعر به السكان المحليين الذين فروا من منازلهم في حالة من الذعر.

وأضاف المتحدث بأنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا جراء الزلزال.

زلزال الجيوفيزياء إندونيسيا الأرصاد الجوية

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