"القسام" تعلن استهداف تل أبيب بقصف صاروخي جديد

12:25 ص الخميس 13 مايو 2021
"القسام" تعلن استهداف تل أبيب بقصف صاروخي جديد

أرشيفية

وكالات
‏دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف تل أبيب برشقات صاروخية جديدة، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي في قصف منشآت مدنية في غزة.
‏وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء أن مجموع ما أطلق من صواريخ من غزة بلغ حوالي 1500، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
ولقي العشرات حتفهم في أحدث تصعيد للعنف، معظمهم في غزة، مما وضع حماس وإسرائيل على شفا الدخول في حرب شاملة.
وفي حين شنت إسرائيل ضربات جوية على غزة، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسمع دوي صافرات الإنذار وسارع السكان المحليون للاحتماء في الملاجئ.

قصف تل أبيب كتائب القسام القدس غزة الاحتلال الاسرائيلي

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