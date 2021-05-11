جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا عالميًا إلى 159 مليونا و96 ألفا و765 حالة

08:25 م الثلاثاء 11 مايو 2021
جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا عالميًا إلى 159 مليونا و96 ألفا و765 حالة

فيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 159 مليونا و96 ألفا و765 حالة.

وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و307 آلاف و32 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 95 مليونا و160 ألفا و766 شخصا.

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فيروس كورونا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبكنز كوفيد19

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