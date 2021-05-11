جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا عالميًا إلى 159 مليونا و96 ألفا و765 حالة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 159 مليونا و96 ألفا و765 حالة.

وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و307 آلاف و32 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 95 مليونا و160 ألفا و766 شخصا.