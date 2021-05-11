شكري يُشارك في الوزاري الطارئ للجامعة العربية لبحث مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس
القاهرة - أ ش أ
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية الذى يعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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