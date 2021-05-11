اليابان: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في مصنع للمواد الكيميائية
طوكيو- (د ب أ):
ذكر تقرير إعلامي ياباني أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع بمصنع للمواد الكيميائية في شمال شرقي اليابان صباح الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء كيودو عن السلطات المحلية أن الأشخاص الأربعة لم يفقدوا وعيهم بعد الانفجار الذي وقع في مدينة إيواكي (180 كيلومترا شمال شرق طوكيو).
وأظهرت لقطات فيديو بثتها الهيئة، دخانا يتصاعد من مصنع إنتاج المواد الكيميائية.
وقال أحد السكان المحليين لوكالة كيودو: "سمعت دويا ثم رأيت عمودا من الدخان الأبيض يتصاعد عموديا من المصنع".
وذكر مسؤولون بالمدينة إنه لم تنبعث غازات سامة من الموقع.
وأفادت وكالة أنباء كيودو بأن 18 شخصا كانوا يعملون فى المصنع الذي ينتج الزنك وأكسيد الزنك وربما كان هناك بعض الزوار هناك وقت الانفجار.
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