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بايدن يطلب 753 مليار دولار لميزانية الدفاع لمواجهة التهديدات الخارجية

06:33 م الجمعة 09 أبريل 2021
بايدن يطلب 753 مليار دولار لميزانية الدفاع لمواجهة التهديدات الخارجية

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية دفاعية بقيمة 753 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، منها تخصيص 715 مليار دولار إلى البنتاجون، حسبما أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الميزانية المقترحة للسنة المالية 2022 تمثل زيادة طفيفة عن عام 2021 التي بلغت 740 مليار دولار.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن مخطط الميزانية لا يكشف بالضبط البنود التي ستنفق فيها الأموال، مع توقع عرض أكثر تفصيلا في وقت لاحق من هذا الربيع.

وقال البيت الأبيض إن ميزانية وزارة الدفاع "تعطي الأولوية للحاجة لمواجهة التهديدات من الصين باعتبارها التحدي الأكبر للوزارة".

كما تقترح الميزانية أيضًا "استثمارات قابلة للتنفيذ ومسؤولة" في الأسطول البحري، و "تدعم برامج التحديث النووي المستمرة مع ضمان أن هذه الجهود مستدامة"، و "تواصل ضمان بقاء الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية والأوصياء الأمريكيين الأفضل تدريبًا وأكثر قوة مجهزة في العالم".

وقالت أيضًا إن الميزانية ستدعم "الجهود المبذولة للتخطيط وتخفيف آثار تغير المناخ" على منشآت وزارة الدفاع والاستثمار في "أبحاث الطاقة والطاقة وتطويرها".

وتشمل ميزانية الدفاع الإجمالية كلاً من تمويل البنتاجون والبرامج غير التابعة للبنتاجون مثل تمويل وزارة الطاقة للأسلحة النووية.

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