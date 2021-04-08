أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

صحيفة أمريكية: واشنطن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمحادثات "نورد ستريم 2"

12:11 ص الخميس 08 أبريل 2021
صحيفة أمريكية: واشنطن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمحادثات "نورد ستريم 2"

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم البيت الأبيض تعيين مبعوث خاص لقيادة المحادثات بشأن وقف بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، حسبما أفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، حاليين وسابقين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الموقع أن أموس هوشستين، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تلقى عرضا غير رسمي لتولي المنصب الجديد، من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أواخر الشهر الماضي، ويدرسه حاليًا.

ورفض هوشستين التعليق على النبأ.

البيت الأبيض محادثات نورد ستريم 2 روسيا ألمانيا الغاز الطبيعي

الخبر التالى:

اتفاق أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا على وقف إطلاق النار
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا