شكري ينقل رسالة للمكونات السياسية اللبنانية بتوفير دعم مصر لتشكيل الحكومة

بيروت - (د ب أ):

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، عن نقل رسالة للمكونات السياسية اللبنانية بتوفير الدعم المصري لتشكيل الحكومة.

وقال شكري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "سوف أعقد سلسلة من اللقاءات مع المكونات السياسية المختلفة في لبنان لأنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل الحكومة بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة وفي المقام الأول للشعب اللبناني الشقيق".

وتحدث عن " استمرار بذل مصر كل الجهود في إطار التواصل مع كافة المكونات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة".

وأضاف "آخر زيارة لي للبنان كانت منذ ثمانية أشهر بعد تفجير مرفأ بيروت وكان هناك مؤازرة على المستوى الإقليمي والدولي وتطلع لينهض لبنان للتعامل مع التحديات والمرتبطة بأزمة كورونا".

وتابع :"للأسف بعد ثمانية أشهر لا يزال يوجد انسداد سياسي ومازالت الجهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء لاحتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان ولكن للمنطقة وايضاً لمصر للارتباط الوثيق على المستوى السياسي والشعبي بين لبنان ومصر".

وأعلن أن "الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم، ومصر ستواصل دعمها للبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة".

ووصل الوزير شكري على رأس وفد إلى بيروت صباح اليوم في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.