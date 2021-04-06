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هولندا: إجلاء طاقم سفينة شحن باستخدام مروحية بسبب سوء الأحوال الجوية

01:09 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
هولندا: إجلاء طاقم سفينة شحن باستخدام مروحية بسبب سوء الأحوال الجوية

أرشيفية

أمستردام - أ ش أ

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة مروحية تمكنت من إجلاء طاقم سفينة الشحن "إيمسلفت هندريكا"، إلا أن خطر انقلابها لا يزال قائما، وهي محملة بالنفط.

وقالت السلطات الهولندية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إن السفينة التي كان على متنها 12 شخصا، أطلقت إشارة استغاثة، بعد أن كادت تغرق بسبب سرعة الرياح وارتفاع منسوب البحر قبالة سواحل النرويج.

وأضافت أن هيئة الموانئ النرويجية والإدارة البحرية قامتا بالتدخل وإنقاذ 8 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 12، فيما استمر4 بحارة، وعلى رأسهم القبطان، في محاولاتهم للسيطرة على السفينة، ولكن بعد أن باتت السفينة مهددة بالانقلاب، سحب رجال الإنقاذ الطاقم المتبقي.

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هولندا اجلاء طاقم سفينة سفينة شحن الأحوال الجوية

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