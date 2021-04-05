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إصابة 473 شخصا بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

06:43 ص الإثنين 05 أبريل 2021
إصابة 473 شخصا بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 473 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 105 آلاف و 752 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة 4 حالات إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1748.

كما تعافي من المرض 311 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 96900.

وتم تطعيم 629 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 962 ألفا و 730 شخصا.

كوريا الجنوبية كوفيد-19 حالات وفيات

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